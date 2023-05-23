Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat: Toplu ödeme yapılacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, başvuru işlemleri tamamlanmasına karşın henüz maaşı bağlanmayan EYT'lilere sevindiren haberi verdi. İşte detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili (EYT) çıkan yasadan yararlanarak emeklilik başvurusu yapan milyonlarca çalışanın sürecine ilişkin işlemler devam ediyor.
Mart ve nisan ayında başvuru yapanlardan koşulları sağlayanların maaşları bağlandı. İşlemleri devam edenler ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili soruları yanıtladı.
"TÜM HAKLARINI BİRİKMİŞ OLARAK ALACAKLAR"
EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Bakan Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak" dedi.
Bakan Bilgin, maaşlarının bağlanma süresine ilişkin soru üzerine, 1 milyon 700 bin dolayında başvurunun geldiğini, üç aydır SGK personelinin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü anlattı.