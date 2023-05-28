Maaşı geciken EYT'liler dikkat! SGK'dan açıklama geldi

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar için avans düzenlemesi olduğunu duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi'nde, emeklilik müracaatını yapmasına rağmen 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesini kapsıyor.