Maaşını taşıyana rekor ödeme! Emekli Promosyonlarında 32 Bin TL bombası! 1 Temmuz itibarıyla banka banka yeni ödeme listesi

Örneğin; eski bankasından 3 yıllık taahhütle 12.000 TL alan ve bu sürenin henüz 1 yılını tamamlayan bir emekli, kalan 2 yılın bedeli olan (kıstelyevm hesabı uyarınca) 8.000 TL'yi eski bankasına iade ederek (cayma bedeli) ilişkisini kesebiliyor.