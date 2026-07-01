Maaşını taşıyana rekor ödeme! Emekli Promosyonlarında 32 Bin TL bombası! 1 Temmuz itibarıyla banka banka yeni ödeme listesi
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayı maaş zamlarındayken, kamu ve özel bankalar emekli müşterileri kendi bünyelerine çekebilmek adına promosyon yarışında vites yükseltti. 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü karşılığında sunulan nakit ödemeler ve ek avantaj paketlerinde son durum...
Yüksek nakit ödemelerin yanı sıra faizsiz kredi, muafiyetler ve ek bonuslar havada uçuşurken; mevcut taahhüt süresi dolmayan emekliler de eski bankalarına kalan sürenin cayma bedelini (kalan süreye oranla iade tutarını) ödeyerek daha yüksek teklif sunan bankalara anında geçiş yapabiliyor.
BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI (TEMMUZ 2026)
Kampanya içeriklerine, maaş dilimlerine ve otomatik fatura/kredi kartı gibi ek koşullara göre değişiklik gösteren bankaların güncel ödeme listesi şu şekildedir:
ING Bank: Maaş taşıma ve otomatik fatura ödemesi gibi ek yan koşulların yerine getirilmesi durumunda toplamda 32.000 TL’ye varan promosyon ödemesi ile listenin zirvesinde yer alıyor.
Yapı Kredi: Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine net ve ek ödüllerle 30.000 TL’ye varan promosyon seçeneği sunuyor.
DenizBank: 12.000 TL taban (ana) promosyon tutarına ek olarak, diğer mobil ve sigorta ürünlerinin kullanımıyla birlikte toplam kazanımı 30.000 TL’ye kadar çıkarıyor.
VakıfBank: Kamu bankaları atağında öne çıkan banka, 12.000 TL nakit promosyonun yanında, Troy logolu kredi kartı harcamalarına bağlı ek ödüllerle toplamda 30.000 TL’ye varan bir avantaj paketi hazırladı.
Garanti BBVA: 15.000 TL net nakit ödemeye ilave olarak düzenlenen ek mobil kampanyalar ve bonus kredi kartı kazançlarıyla 25.000 TL’ye varan promosyon imkanı tanıyor.
Türkiye İş Bankası: 15.000 TL ana promosyon tutarının üzerine eklenen 10.000 TL’lik ilave pazarama/kart kampanyası ile toplamda 25.000 TL’ye varan ödeme yapıyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası): Maaş taşıma işlemine ek olarak iki yeni fatura talimatı verilmesi durumunda emeklilere 21.000 TL’ye varan promosyon desteği veriyor.
QNB Finansbank: Maaşını bankaya taşıyarak 3 yıl boyunca kalma şartını kabul eden tüm emekli müşterilerine 20.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.
Akbank: Maaşını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdünde bulunan vatandaşlara, ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.
CAYMA BEDELİ NASIL HESAPLANIR? BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Daha yüksek bir promosyon tutarından faydalanmak isteyen emeklilerin mevcut bankalarındaki taahhüdü bitmemiş olsa bile geçiş hakkı bulunuyor.
Örneğin; eski bankasından 3 yıllık taahhütle 12.000 TL alan ve bu sürenin henüz 1 yılını tamamlayan bir emekli, kalan 2 yılın bedeli olan (kıstelyevm hesabı uyarınca) 8.000 TL'yi eski bankasına iade ederek (cayma bedeli) ilişkisini kesebiliyor.
Ardından e-Devlet üzerinden veya doğrudan yeni bankanın şubesine/mobil uygulamasına başvurarak 32.000 TL'ye varan yeni kampanyaya dahil olabiliyor.
NOT:
Bu haber metninde yer alan bilgiler ve banka kampanya içerikleri yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.