Maaşını taşıyana servet gibi ödeme! Hangi banka ne kadar veriyor?
Emekli maaşını taşıyana adeta ödül yağmuru! Bankalar promosyonları güncelledi, hangi banka ne kadar veriyor? İşte ayrıntılar…
Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları 1 Eylül 2025 itibarıyla güncellendi.
Bankalar, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara sadece nakit ödeme değil, ek ödüller ve çeşitli avantajlar da sunmaya başladı.
Peki en yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?
GARANTİ BBVA
30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor.
Bu kapsamda;
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL ek ödeme
Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus
Toplamda 10.000 TL’ye varan ek ödül avantajı sağlanıyor.
İŞ BANKASI
Maaşını İş Bankası’na taşıyan veya şu anda buradan alan emekliler 15.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca 6.000 TL’ye varan ek ödül, yıllık kart aidatsız kullanım, ücretsiz para transferi ve avantajlı faiz oranları da sağlanıyor. Böylece toplam promosyon ücreti 21 bin TL’yi buluyor.
TEB
Maaşını TEB’e taşıyan emekliler, 36 ay boyunca bankadan maaş almayı taahhüt ederek 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabiliyor. Bunun için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki fatura için otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.
HALKBANK
SGK emeklilerine özel olarak 3 yıl için 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacak
VAKIFBANK
Emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemeleri kademeli olarak belirleniyor:
10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL
10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL
15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Promosyon tutarları Vakıfbank ile benzer şekilde belirleniyor ve maaş aralıklarına göre 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
AKBANK
Maaşını Akbank’a taşıyan emekliler 15.000 TL promosyon kazanabiliyor. Ayrıca 5 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplam promosyon tutarı 17.500 TL’ye ulaşıyor.
Maaş taşıma işlemleri şubeye gitmeden Akbank Mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.
PROMOSYON İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?
Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını seçtikleri bankaya taşımak ve 3 yıl boyunca o bankadan almaya taahhütte bulunmaları gerekiyor.
Promosyonlar, başvuru yapıldıktan sonra birkaç gün içinde hesaba yatırılıyor. Bazı bankalar başvuruları mobil bankacılık ya da şube aracılığıyla kabul ediyor.