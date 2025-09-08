Maaşını taşıyana servet gibi ödeme! Hangi banka ne kadar veriyor?

İŞ BANKASI

Maaşını İş Bankası’na taşıyan veya şu anda buradan alan emekliler 15.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca 6.000 TL’ye varan ek ödül, yıllık kart aidatsız kullanım, ücretsiz para transferi ve avantajlı faiz oranları da sağlanıyor. Böylece toplam promosyon ücreti 21 bin TL’yi buluyor.