Maaşlar artacak: EYT'liye büyüme zammı

ARTIŞ ORANI YÜZDE 1,68

Yürürlükteki uygulamaya göre, 2022 yılı büyüme oranı bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların maaşlarına artış olarak yansıyacak.

Ocak ayından sonra emekli olanların maaşı, büyüme oranının yüzde 30’una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak.