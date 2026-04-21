Maaşlar kiraya gidiyor! OECD rakamları verdi: Türkiye kiralarda tüm dünyayı solladı geçti!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait konut kira fiyat endeksinde Türkiye, dünyada ilk sırada yer aldı.

Simge Sarıyar
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), üye ve partner ülkelerdeki kiralık konut endeksine ilişkin 2026 yılının ilk çeyrek verilerini kamuoyuyla paylaştı.

TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERE FARK ATTI

OECD'nin 2026 yılı ilk çeyrek raporuna göre, Türkiye küresel kiralık konut endeksinde diğer tüm ülkeleri geride bırakarak zirvede yer aldı. Endeks verileri, Türkiye'deki kira oranlarının dünya geneline kıyasla çok daha yüksek bir seviyede seyrettiğini gösterdi.

Kiralık konut fiyatlarında yüksek seviyeleriyle öne çıkan ve listenin üst sıralarında Türkiye'yi takip eden diğer ülkeler ise Macaristan, Litvanya, İrlanda ve Slovenya oldu.

Listenin alt sıralarında yer alan ve kira endeksi açısından daha dengeli bir görünüm sergileyen grupta ise ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya ülkeleri bulundu.

OECD'nin açıkladığı ve Türkiye'nin de yer aldığı liste şu şekilde:

JAPONYA: 101

GÜNEY KORE: 110

FRANSA: 111

İSVİÇRE: 114

İSPANYA: 115

ALMANYA: 119

NORVEÇ: 130

İNGİLTERE: 135

MEKSİKA: 135

KANADA: 140

KOLOMBİYA: 154

SLOVENYA: 174

İRLANDA: 177

LİTVANYA: 188

MACARİSTAN: 210

TÜRKİYE: 1999

konut kiraları