Maaşlar kiraya gidiyor! OECD rakamları verdi: Türkiye kiralarda tüm dünyayı solladı geçti!
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait konut kira fiyat endeksinde Türkiye, dünyada ilk sırada yer aldı.
TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERE FARK ATTI
OECD'nin 2026 yılı ilk çeyrek raporuna göre, Türkiye küresel kiralık konut endeksinde diğer tüm ülkeleri geride bırakarak zirvede yer aldı. Endeks verileri, Türkiye'deki kira oranlarının dünya geneline kıyasla çok daha yüksek bir seviyede seyrettiğini gösterdi.
Kiralık konut fiyatlarında yüksek seviyeleriyle öne çıkan ve listenin üst sıralarında Türkiye'yi takip eden diğer ülkeler ise Macaristan, Litvanya, İrlanda ve Slovenya oldu.
Listenin alt sıralarında yer alan ve kira endeksi açısından daha dengeli bir görünüm sergileyen grupta ise ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya ülkeleri bulundu.
OECD'nin açıkladığı ve Türkiye'nin de yer aldığı liste şu şekilde:
JAPONYA: 101
GÜNEY KORE: 110
FRANSA: 111
İSVİÇRE: 114
İSPANYA: 115
ALMANYA: 119
NORVEÇ: 130
İNGİLTERE: 135
MEKSİKA: 135
KANADA: 140
KOLOMBİYA: 154
SLOVENYA: 174
İRLANDA: 177
LİTVANYA: 188
MACARİSTAN: 210
TÜRKİYE: 1999