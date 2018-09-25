Sektörde 10 madencilik ruhsatının da iptaline karar verildi

Türkiye çapında 15 ilde faaliyet gösteren bazı maden şirketlerine toplam 501 bin 952 lira para cezası uygulanırken, 9 şirkete ait 10 madencilik ruhsatı da iptal edildi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararları, ilgililere ulaştırılamaması nedeniyle Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edildi.



Buna göre, Konya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Denizli, Van, Edirne, Nevşehir, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Manisa, İstanbul, Amasya, Tokat ve Elazığ'daki farklı madencilik şirkelerine, idari para cezası, ruhsat iptali ve faaliyeti durdurma gibi cezalar uygulandı.



Şirketlerden 8'ine 25 bin 98 lira ile 112 bin 939 lira arasında değişen miktarlarda toplam 501 bin 952 lira para cezası uygulanırken, bir şirketin 2 ayrı ruhsatı dahil olmak üzere 9 şirkete ait 10 ruhsat iptal edildi.



Söz konusu kararlara ait işlemler, ruhsat sahiplerinin son adreslerinde bulunamaması nedeniyle ilgililere yazılı olarak tebliğ edilemeyince ilanen duyuruldu.