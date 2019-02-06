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Madenleri devlet işletsin!

Rödavans sisteminde madenlerin kiralandığı şirketlere daha fazla yetki veren Madencilik Yasası Genel Kurul'da ele alınıyor. Rödavans sistemini yönetmelik statüsünden kanun statüsüne çıkartan yasaya sendikalar tepkili. Ulusal Kanal'a konuşan Genel Maden-İş Sendikası Başkanı Ahmet Demirci, maden sahalarının tamamının devlet eliyle işletilmesini talep etti. Demirci “İş kazaları devlet eliyle işletilince asgariye iniyor” dedi.

Madenleri devlet işletsin!

Genel Maden-İş'ten  Meclis’te görüşmeleri süren Maden Yasasıyla ilgili önemli uyarılar geldi.

Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Genel Maden-İş Başkanı Ahmet Demirci maden sahalarının tamamının devlet eliyle işletilmesin talep etti.

Yeni yasayla devletin kiraladığı bütün madenlerden elini çekmek istediğini ifade eden Demirci, rödövans sisteminin ekonomik açıdan verimsiz, güvenlik açısından ise tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

AKP’nin meclis gündemine getirdiği Madencilik Yasası ile sektörde ciddi değişiklikler yapılması öngörülüyor.

51 maddelik yasa tasarısı, komisyondan geçerek Meclis Genel Kurulu’na geldi.

Yasada, Maden Tetkik ve Arama’nın yurtdışında arama yapabilme yetkisinin verilmesinden, madencilik sektörünün genel yönetiminin değiştirilmesine kadar çok geniş bir içeriğe sahip.

Ancak yasa tasarısının en çok dikkat çeken yanı ise özelleştirme uygulamasının bir başka biçimi olan rödövans. Yani maden sahalarının gerçek veya tüzel bir kişiye, belirli bir süre kiralanması.

Yasa tasarısında, bu güne kadar kanuni boşluklardan yararlanarak uygulanan rödovans sistemi, yönetmelik statüsünden kanun statüsüne çıkartılıyor.

Yasa tasarısı kabul edilirse, Soma ve Ermenek katliamlarına neden olan rödövans sistemine de kanuni bir statü kazandırılıyor böylece maden sahalarında özel sektörün payı daha da arttırılıyor.



HABER: DANİZ ÇAĞLAYAN - KAMERA: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #genel maden-iş
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