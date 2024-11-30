Mahfi Eğilmez: 'Asgari ücretin alım gücü korunmalı'

Nasıl Bir Ekonomi TV'de konuşan Eğilmez, “2024 başında 17 bin lira olan asgari ücretin satın alma gücünü iade etmediğimiz sürece doğru bir adım atmış olmayız” dedi.

Asgari ücrete yapılması gereken artışın %44-45 seviyelerinde olduğunu belirten Eğilmez, aksi takdirde vatandaşın alım gücünün düşeceğini ifade etti. Ancak bu oranın reel sektör için zorlu bir hedef olduğunu da sözlerine ekledi. “Alım gücünü kaybettirip sonrasında zam yapmanın anlamı kalmaz” diyerek önerisinin önemine dikkat çekti.