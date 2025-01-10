Mahkemeden emsal karar: Araç sahiplerini ilgilendiriyor

PTT'nin kredi kartıyla yapılan HGS yüklemelerindeki 20 TL komisyon ücreti, mahkeme kararıyla iptal edildi. Tüketici Hakem Heyeti'nin lehine verdiği kararın ardından süreç mahkemeye taşındı ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na dayanarak komisyonun hukuka aykırı olduğuna hükmedild

Mert Sagit Mert Sagit
Mahkemeden emsal karar: Araç sahiplerini ilgilendiriyor
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PTT, bir vatandaşın şikâyeti üzerine başlayan hukuki süreçte, e-Devlet üzerinden yapılan 1.500 TL'lik HGS yüklemesinde 20 TL komisyon alındığını fark eden vatandaş, Tüketici İl Hakem Heyeti’ne başvurdu. Hakem heyeti, tüketicinin lehine karar verdi. PTT, bu karara itiraz ederek davayı Rize 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, kredi kartı kullanıcılarından komisyon alınamayacağını belirten 17. maddeyi gerekçe göstererek, komisyonun hukuka aykırı olduğuna karar verdi ve tüketicinin lehine hüküm verdi.

Bu karar, benzer durumda olan diğer vatandaşlar için örnek teşkil etti. Tüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, bilinçli tüketici davranışının önemine dikkat çekerek, hak arayışı gösteren vatandaşları tebrik etti ve bu tür kararların toplumsal farkındalığı artıracağını ifade etti. Nazlı, tüketicilerin haksızlık durumunda haklarını aramaya davet etti.

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