Maku-EİT ile iş birliği masaya yatırılacak

Maku Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgesi, 17 Aralık’ta "Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgelerinin Ekonomik Kalkınmasında Diplomasinin Rolü” başlıklı bir konferans düzenleyecek. Konferansa İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’in de katılması bekleniyor. Etkinlik öncesi basın toplantısı düzenleyen Maku Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgesi Müdürü Hüseyin Gerusi, bölgedeki yatırımın artması için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerin geliştirileceğini belirtti.

30 MİLYAR DOLARLIK HEDEFE ÖNEMLİ KATKI

Tahran’daki basın toplantısında konuşan Gerusi, bölgede çok sayıda Türk şirketinin faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekti. İran’ın Batı Azerbaycan Eyaletine bağlı Maku’nun Türkiye’ye yakın bir noktada olduğuna işaret eden Müdür Gerusi, Türk firmalarıyla olan iş birliğini daha da artırmak istediklerini vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolar olduğunu belirten Gerusi, bu hedefe ulaşmak için Maku Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgesi’nin önemli rol oynadığını ifade etti.

İran’a karşı uygulanan yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için önemli tecrübeler kazandıklarını belirten Gerusi, aynı zamanda bu bölgenin Doğu-Batı Ticaret Koridoru üzerinde yer almasının da yapılacak yatırımlar açısından önem arz ettiğini kaydetti. Ulaşım hatları ve transfer noktasında gerekli alt yapı çalışmaların sürdüğüne de işaret eden Gerusi, Çin ile de bu konuda temasların olduğunu açıkladı. “Maku Türkiye sınırına yakın olması nedeniyle Avrupa’ya açılan kapı olarak anılıyor” diyen Gerusi, bu açıdan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle İran’ın turizm ve kültürel iş birliklerinin de yapılabileceğini aktardı. Bölgenin tarım ve turizm açısından da cazibeli olduğunu bildiren Gerusi, Maku’nun EİT üyesi ülkelerin bir merkezi olması yönünde çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti.