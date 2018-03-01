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Maliye Bakanı Ağbal'dan KDV ve şeker fabrikaları açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "KDV kanununda yapılacak değişikliğe ilişkin tasarı salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlayacak. Devreden KDV sorununu kökünden çözmüş oluyoruz" dedi. Şeker fabrikalarıyla ilgili konuşan Bakan Ağbal, "Şartnameyi düzenlerken özellikle özelleştirmeye konu olacak arazi büyüklüğünü fabrikanın üretim sahası ile sınırladık. Şeker fabrikalarında çalışan bütün işçilerin bugünkü haklarını koruyacağız" diye konuştu

Maliye Bakanı Ağbal'dan KDV ve şeker fabrikaları açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda yapılacak değişikliğe ilişkin tasarının salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

Süratle Genel Kurul'a sevk etmeyi planladıklarını belirten Bakan Ağbal, "Devreden KDV sorununu kökünden çözmüş oluyoruz" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, şeker fabrikalarını özelleştirilmesi konusuna değindi.

Ağbal, "Şartnameye şeker fabrikalarında üretimin devam etmesini sağlayacak hükümler koyduk" ifadelerini kullandı.

Naci Ağbal, "Şartnameyi düzenlerken özellikle özelleştirmeye konu olacak arazi büyüklüğünü fabrikanın üretim sahası ile sınırladık" bilgilerini paylaştı.

Ayrıca Maliye Bakanı, şeker fabrikalarında çalışan bütün işçilerin bugünkü haklarını koruyacaklarını söyledi.

Hurda teşvikiyle ilgili bilgiler veren Ağbal, 2018 ve 2019 yılında otomotiv piyasasında bir hareketlenme meydana getireceğini duyurdu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Naci ağbal #kdv #şeker fabrikaları
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