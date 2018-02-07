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Maliye Bakanlığından mera açıklaması

Maliye Bakanlığınca, Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan değişikliklerin yeni mera alanlarının yapılaşmaya açılması veya mevcut yapıların kalıcı hale getirilmesiyle ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Maliye Bakanlığından mera açıklaması

Maliye Bakanlığınca, Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan değişikliklerin yeni mera alanlarının yapılaşmaya açılması veya mevcut yapıların kalıcı hale getirilmesiyle ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve gazetelerde, Bakanlıkça, "mera, yaylak ve kışlaklarda yapılaşmayı artıracak düzenleme yapıldığı"nı iddia eden haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberlere konu olan ve 6 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"de yer alan hususların, meraların yapılaşmaya açılmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.
Söz konusu tebliğde yer alan hususların, 4342 sayılı Mera Kanunu'nun geçici 3'üncü maddesinde yer alan mevcut düzenlemenin açıklanmasından ibaret olduğuna dikkati çekilen açıklamada, yeni bir hususun düzenlenmediği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tebliğle 1 Ocak 2003'ten önce mera, yaylak ve kışlak vasfını kaybetmiş ve geri dönüşümü teknik olarak kesinlikle mümkün olmayan alanlardan, yerleşim yerleri arasında kalan kısımlara ilişkin uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlandı. Dolayısıyla bahse konu düzenlemenin, yeni mera alanlarının yapılaşmaya açılması veya mevcut yapıların kalıcı hale getirilmesiyle ilgisi bulunmamaktadır."


Kaynak: AA
Etiketler; #maliye bakanlığı
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