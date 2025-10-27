Maliye 'kar payı' avında! Beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef tek tek belirlendi, cezalı işlem kapıda!

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, GİB, 2024 senesinde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı geliri elde etmesine rağmen bu gelirlerine ilişkin beyanda bulunmayan mükelleflere yönelik yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştırdı.

BİLGİLENDİRME KAMPANYASI VE REKOR BEYAN

Başkanlık, beyan dönemi başlamadan önce söz konusu mükelleflerin tespit edilmesi ve zamanında beyanname vermelerinin sağlanması amacıyla yoğun bir bilgilendirme çalışması yürüttü. Yürütülen bu faaliyetler neticesinde, 1 Mart-7 Nisan tarihlerini kapsayan beyan döneminde 2 milyon 248 bin mükellef tarafından beyanname verilerek rekor bir sayıya ulaşıldı. Bu süreçte toplam 857,6 milyar lira matrah ve 267,3 milyar lira vergi beyan edildi. Ayrıca, 473 bin mükellef de kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarına ilişkin olarak yaşamlarında ilk defa beyanname doldurdu.

Bu dönemde, yasal süresi içinde beyanname vermeyen mükelleflere "pişmanlıkla" beyanname verme imkanı tanındı ve bu durum SMS yoluyla ayrıca hatılatıldı. Yapılan bu hatırlatmanın da etkisiyle, beyan döneminin tamamlanmasının ardından kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak 136 bin mükellef tarafından daha beyanname verildi. Bu ek beyanlarla 49,6 milyar lira matrah ve 2,8 milyar lira ödenecek vergi kayıtlara girdi.

BEYANNAME VERMEYENLER VERGİ DAİRELERİNE BİLDİRİLDİ

Gerçekleştirilen tüm bu hatırlatma ve bilgilendirmelere rağmen, beyana tabi olan gelirini bildirmeyen mükellefler için GİB tarafından harekete geçildi.

Yapılan çalışmanın ilk aşamasında, beyana tabi "kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı" elde etmesine karşın beyanname vermeyen ve bu yolla yaklaşık 500 milyon lira vergiyi ziyaa uğrattığı saptanan 2 bin 335 mükellef, vergi dairelerine bildirildi.

Beyanname vermesi gereken mükelleflerin, söz konusu gelirlerine ilişkin bilgilere Hazır Beyan Sistemi'nden ya da Dijital Vergi Dairesi'nde bulunan "mali bilgilerim" menüsünden ulaşabildiği belirtildi. Mükellefler, beyannamelerini de Hazır Beyan Sistemi üzerinden elektronik ortamda vererek, tahakkuk eden vergilerini sistem üzerinden banka ya da kredi kartı ile ödeyebiliyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan faydalanarak kayıt dışı kalan gelirlerin tespit edilmesi ve gönüllü uyum seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gelirlerini zamanında beyan etmeyen mükelleflerimizin de vergi dairelerimiz harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceğini hatırlatmak istiyorum."