Maliye'de devrim: Vergi cezalarını artık robotlar kesecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi işlemlerinde tamamen robotik ve yapay zekâ destekli dönemi resmen başlattı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geliştirdiği yeni sistemle bazı beyannameler ve vergi-ceza ihbarnameleri artık hiçbir insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen Dijital Vergi Dairesi ile ödeme, dilekçe, bildirim ve beyanname işlemleri internet üzerinden yapılabiliyor. 2024’te sisteme 362 milyon kez giriş yapılırken, 12 milyon dilekçe ve bildirim ile 111 milyon beyanname elektronik ortamda verildi. Ayrıca fatura, makbuz, irsaliye ve dekont gibi belgeler elektronik ortamda düzenlendi. Geçen yıl bu kapsamda 17,8 milyar belge hazırlandı.

BÜROKRASİ TARİHE KARIŞIYOR

Vergi dairelerinde yürütülen tahakkuk, tahsilat, haciz, tebligat ve yazışma gibi işlemler de elektronik sisteme taşındı. Böylece bürokratik süreçler azalırken, yıllık 100 milyonu aşan kâğıt belgeler e-belgeye dönüştürülüyor. İlk etapta ödeme emirleri e-belgeye çevrildi, ihbarnameler ise yıl içinde tamamen elektronik hale gelecek.

Yeni uygulamayla, pişmanlıkla verilen ancak 15 gün içinde ödenmeyen beyannamelere ilişkin düzeltme fişleri ile vergi-ceza ihbarnameleri tamamen robotik süreç otomasyonu ile düzenleniyor. Bu sayede işlemler hızlanırken, kamu gelirlerinin tahsilinde gecikme yaşanmıyor ve insan hatalarının önüne geçiliyor.

ŞİMŞEK: “HİZMET KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi’nin dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm bu çalışmalarla, mükelleflere verilen hizmetlerin kalitesini artırmayı, bürokratik süreçlerden kaynaklı gecikmelerin ortadan kaldırılmasını ve sınırlı sayıdaki insan kaynağının doğru ve verimli süreçlerde kullanılabilmesini temin etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bakanlık, vergi mükelleflerinin uygulamalara ilişkin sorularına verilen “özelge”lerin de yapay zekâ ile hızlı ve doğru şekilde yanıtlanabilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Önümüzdeki dönemde bu teknolojilerin daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

maliye Robot
