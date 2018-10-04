Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da sezonun 3 ayında 40 ülkeye yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Kuru üzümün yanında sofralık üzümde de dünya pazarından aldığı payı hızla artıran Manisa, bu sezon rekoltedeki gerilemeye rağmen 3 ayda 40 ülkeye yaklaşık 50 milyon dolarlık sofralık üzüm göndermeyi başardı.



TİM verilerine göre Türkiye'nin 1 Temmuz - 30 Eylül döneminde yaş üzüm ihracatı 82 milyon 77 bin dolar oldu. Bunun 49 milyon 615 bin dolarını karşılayan Manisa, yaklaşık 77 bin ton sultani cinsi üzümü 40 ülkeye sattı.



Sofralık üzüm ihracatında ilk sırayı 28 milyon dolarla Rusya alırken bu ülkeyi 4,8 milyon dolarla Almanya ve 3,6 milyon dolarla Ukrayna izledi.



Geçen yıl yaklaşık 400 bin ton sofralık çekirdeksiz üzümün üretildiği Manisa ovalarında bu yıl ise iklimsel koşullar nedeniyle 250 bin tonluk rekolte bekleniyor.



Üretimdeki azalmayla ihracat fiyatlarının artması ise üreticiyi sevindiriyor. Geçen yıl üretici tarafından kilogramı ortalama 1,5 liradan satılan sofralık yaş üzüm, bu yıl 3 ila 6 lira arasında değer buluyor.



Manisa'da sofralık üzüm üretimiyle tanınan Sarıgöl ilçesinde de yaklaşık 115 bin dönümlük bağ alanında hasat sezonu devam ediyor.



Manisa Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine, ilçedeki bağların örtü altına alınması nedeniyle sezonu uzattıklarını, ürünlerin dolu ve şiddetli yağmurdan zarar görme riskini ortadan kaldırdıklarını ifade etti.



Ürün azaldı ama gelir arttı



Örtü altındaki meyvelerin olgunlaşmasını öteledikleri için kış aylarına kadar pazara taze üzüm sunabildiklerine işaret eden Ülgen, "Henüz sezonun ortasındayız. Kasım sonuna kadar üzüm satışına devam edeceğiz. Yüzde 80 sofralık çalışıyoruz. Rekolte geçen yıla göre yüzde 40 azaldı ama fiyat yönünden müstahsilin yüzü gülüyor. Geçen sene sofralık üzümün üretici fiyatı kilogram başına 1 ila 1,5 lira arasında değişiyordu. Bu yıl ise 3 liradan başlayıp 6 liraya kadar gidiyor." diye konuştu.