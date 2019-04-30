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Mansur Yavaş'tan Halk Ekmek talimatı! Ramazan pidesi 1 liraya satılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, halk ekmeğe zam yapılmaması yönünde talimat verdi. Yavaş, "Vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulunabilecek tüm imkanları kullanmaya kararlıyız" dedi. Halk Ekmek fabrikası, talepteki artış nedeniyle ekmek ve ekmek çeşitlerindeki üretim kapasitesini 750 binden 910 bine çıkarmayı planlıyor

Mansur Yavaş'tan Halk Ekmek talimatı! Ramazan pidesi 1 liraya satılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Halk Ekmeğe zam yapmama kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Halk Ekmeğe zam yapılmaması yönünde talimatı sonrası 250 gramlık Halk Ekmek, 70 kuruştan satılmaya devam edecek.

RAMAZAN PİDESİ 1 TL

Halk Ekmek Ramazan Pidesi ise bu yıl 1 TL’den satışa sunulacak. 250 gramlık Ramazan Pidesi, Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek Satış Mağazaları ve büfelerdeki yerini alacak.

Başkentlilerin ucuz ve sağlıklı ekmek tüketebilmesi için Halk Ekmeğe zam yapılmayacağını söyleyen Başkan Yavaş, 'Vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulanabilecek tüm imkanları kullanmaya kararlıyız' dedi. Hijyenik ve el değmeden üretilen, Başkentlilerin uzun yıllardır sofralarının vazgeçilmezi haline dönüşen Halk Ekmeğe zam yapılmazken, mevcut tarife geçerli olacak.

KAPASİTE ARTIRILACAK

Halk Ekmek Fabrikası, piyasada ekmek fiyatlarına yapılan artıştan sonra kapasite artırma kararı da aldı.

Zamlardan önce günlük 750 bin adet ekmek ve ekmek çeşidi üreten Halk Ekmek, talebin artması üzerine kapasitesini 815 bine çıkardı. Başkentlilerin yoğun talepte bulunduğu Halk Ekmek ve çeşitlerine yönelik kapasite artırımının kısa bir süre içinde 910 bine çıkarılması planlanıyor."

ulusal.com.tr
Etiketler; #ankara #Mansur Yavaş #halk ekmek
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