Marketlerde etiket fiyatları uçtu! İşte yeni rakamlar

Yaz aylarında yaşanan kısa süreli gıda fiyatı düşüşü vatandaşları memnun etse de, fiyatların yeniden artması ve özellikle sebzede %203 oranında yıllık enflasyon görülmesi dikkat çekti.

Gıda fiyatlarındaki artışın yaşam şartlarını zorlaştırdığını belirten Birleşik Kamu İş İstanbul İl Başkanı Alkoç Başgönül, “2021 yılıyla kıyaslandığında, 100 liraya dolan bir gıda sepeti bugün 987 liraya dolmaktadır” dedi. Başgönül, artışların temel nedenlerinden birinin tarımsal maliyetlerin yükselmesi olduğunu vurgulayarak, “Tarlada üretilen bir ürün bugün yaklaşık üç kat fazla yakıt ve beş kat fazla ilaç maliyeti ile karşılaşıyor” diye ekledi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Ekim 2024 sonuçlarına göre halkın en fazla tükettiği ürünlerden oluşan bir gıda sepetinde önemli artışlar olduğunu açıkladı. Buna göre, geçen yılın aynı ayına kıyasla ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatları %40,8, et ve balık fiyatları %35,4, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları %35,6 oranında arttı.

Başgönül ayrıca, tarladan tüketiciye ulaşana kadar aradaki 4-5 komisyoncu basamağının da fiyatların yükselmesine yol açtığını belirtti.