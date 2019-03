Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz. Zincir marketlerin sadece kendi markalarıyla değil diğer markalardan da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz" dedi

Pekcan, Gala Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Balıkesir Esnaf Buluşması"nda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların Türkiye'nin omurgasını oluşturduğunu ve Ahilik kültürü doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.



Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, dürüst ticaret yapmayanları, fırsatçılık yapanları denetlediklerini ve önlem aldıklarını ifade etti.



Ahilik üzerine bir sistem kurduklarını ve bu düsturla hareket ettiklerini belirten Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"e-ticaretin kolaylaştırılması ve güvenilir olabilmesi için e-ticaret güven damgasını oluşturduk. e-ticaretin güvenilir takibi konusunda da sistem oluşturduk, birkaç mobil uygulama oluşturduk. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan sonra biz, esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini daha fazla büyütebilmesi, daha fazla e-ticaret imkanlarından yararlanabilmesi ve onların ihracatçı olabilmesi için de eğitimlerimize devam ediyoruz. Esnaf ve sanatkarımız için markalaşma ve pazara giriş eğitimi veriyoruz. Yine esnaf ve sanatkarımız için e-ticaret eğitimi veriyoruz. Ayrıca kadın girişimcilerimize yakın zamanda 30 bin liraya kadar yaptıkları ticarette vergi muafiyeti getirildi. Bundan da kadın ve kızlarımızın, genç girişimcilerimizin yararlanmasını bekliyoruz. Bizler bu doğrultuda bakanlık olarak her zaman yanınızda olduk."



Perakende yasası çalışmaları



Pekcan, perakende yasasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, "Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz. Zincir marketlerin sadece kendi markalarıyla değil diğer markalardan da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. Ayrıca marketlerin hangi ölçekte ve mesafede açılacağı yönünde de çalışmalar yapıyoruz. İnşallah, esnaf ve sanatkarlarımızın talep ve dileklerini yerine getirmek için bakanlık olarak tüm ekiplerimizle beraber çalışacağız." diye konuştu.