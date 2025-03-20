Mart 2025'te emekli promosyonları zirveye çıkıyor! En yüksek ödemeleri hangi bankalar yapıyor?
Emekli banka maaşı promosyon ödemeleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 3 yıl taahhüt vererek emekli maaşını taşıyanlar, hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırmış durumda.
Bankalar, yeni müşterilerine verecekleri promosyon rakamlarını tek tek duyurmaya başladı.
Emekli maaşını taşıyanlar, başvurularını bankaların internet bankacılığı, mobil uygulamaları veya şubeleri üzerinden kolayca yapabiliyor. Promosyonlardan yararlanabilmek için genellikle 3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan alınması gerekiyor.
Bankalar sadece promosyon ödemeleriyle yetinmiyor, ek avantajlar da sunuyor. Bunlar arasında kredi kartı aidatsız kullanımı, fatura ödeme talimatlarına özel indirimler, ücretsiz havale ve EFT işlemleri gibi fırsatlar öne çıkıyor. Ayrıca, bazı bankalar özel faiz oranlarıyla kredi imkanı da sağlıyor.
Bazı bankalar, emeklilere toplamda 27.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi bankalar sunuyor? İşte 2025 yılı itibarıyla emeklilere yönelik en cazip banka promosyonları…
1. HALKBANK
Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
10.000 TL - 14.999,99 TL maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
2. VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra ek avantajlar da sunuyor. Bu avantajlar arasında VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde aylık 1.000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı bulunuyor.
10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
3. YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankasından almayı taahhüt eden emeklilere 18.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 9.250 TL
10.000 TL - 14.499 TL arasında maaş alanlara 13.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 15.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 18.000 TL
4. GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara ise 10.000 TL promosyon avantajı sunuyor.
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL
5. QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, emekli maaşına göre 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ek avantajlar sunuyor.
9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL
6. AKBANK
Akbank, emekli maaşını bankasında almayı taahhüt eden emeklilere toplamda 17.500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL
7. İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine çeşitli promosyon fırsatları sunuyor.
0 - 9.999 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
8. TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi sunuyor.
9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
9. DENİZBANK
DenizBank, emeklilere toplamda 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor.
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
10. ŞEKERBANK
Şekerbank, maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye kadar emekli promosyonu fırsatı sunuyor.
0 - 9.999 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
11. ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 16.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.
0 - 9.999 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
12. ING BANK
ING Bank, emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ek avantajlarla bu tutar 20.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL