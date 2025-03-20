Mart 2025'te emekli promosyonları zirveye çıkıyor! En yüksek ödemeleri hangi bankalar yapıyor?

Bankalar sadece promosyon ödemeleriyle yetinmiyor, ek avantajlar da sunuyor. Bunlar arasında kredi kartı aidatsız kullanımı, fatura ödeme talimatlarına özel indirimler, ücretsiz havale ve EFT işlemleri gibi fırsatlar öne çıkıyor. Ayrıca, bazı bankalar özel faiz oranlarıyla kredi imkanı da sağlıyor.