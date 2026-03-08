Mart 2026 emekli promosyonlarında hangi banka ne kadar veriyor?
2026 Mart Dönemi Emekli Promosyonlarında Rekabet Üst Seviyede: En Avantajlı Teklifi Hangi Banka Sunuyor?
Mart 2026 tarihi itibarıyla güncellenen emekli promosyon paketleri, bankacılık sektöründeki rekabeti yeni bir boyuta taşıdı. Bu süreçte özellikle SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli vatandaşlarımız, en yüksek limitli promosyon seçeneklerini titizlikle incelemeye başladı. Kamu bankaları ile özel finans kuruluşları müşteri portföylerini genişletmek amacıyla ödeme tutarlarında artışa giderken, belirli kampanyalar dahilinde sağlanan toplam menfaat 30 bin TL barajını aşabiliyor. İşte 2026 yılına dair bankalar tarafından ilan edilen en güncel emekli maaşı promosyonları ve kampanya detayları...
Mart 2026 dönemi itibarıyla emekli vatandaşlarımız, finans kuruluşları tarafından devreye alınan güncel promosyon tekliflerini büyük bir dikkatle izlemektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik oluşturulan bu programlar kapsamında bankalar, maaş ödemelerini kendi kurumlarına transfer eden ve üç yıllık süreyle maaş alma taahhüdünde bulunan hak sahiplerine nakit promosyon ödemesi gerçekleştirmektedir.
Kamu ve özel finans kuruluşları arasındaki yarış, promosyon ödemelerinin her geçen yıl yukarı yönlü güncellenmesini sağlarken; emekli vatandaşlarımız da haklı olarak en cazip teklifi sunan bankayı belirlemeye odaklanıyor. İşte 2026 yılı itibarıyla banka banka güncellenen yeni emekli promosyon tutarları...
ZİRAAT BANKASI
SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur), maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alırlarsa 12.000 TL'ye kadar promosyon kazanabiliyor. Ödemeler, maaş tutarına göre değişiyor: 0-9.999,99 TL arası alanlar 5.000 TL, 10.000-14.999,99 TL arası alanlar 8.000 TL, 15.000-19.999,99 TL arası alanlar 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri alanlar ise 12.000 TL promosyon alabiliyor. Emekliler, bu kampanya kapsamında nakit avantajlarından yararlanabiliyor.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan emeklilere özel 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ödenmektedir.
Banka ayrıca 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart’ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık sunmaktadır.
1-31 Mart 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'ndan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.
Halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK Emeklilerinden; 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine, 12.000 TL’ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunmaktadır.
DENİZBANK
Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 5 bin TL, 10.000 - 14.999 TL arasında olanlara 8 bin TL, 15.000 - 19.999 TL arasında olanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL ödeme yapmaktadır.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.
Böylece DenizBank’ın emeklilere ödediği promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.
Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank’tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir
GARANTİ BBVA
Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunmaktadır.
15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak;
Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,
2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sunmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 1 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilmektedir.
ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödenmektedir.
Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanılabilmektedir.
Kampanya 1 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL'ye varan ödemelerden yararlanabiliyor.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler, 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor.
Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabından veya Axess ya da Wings kredi kartından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL;
Davet koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarından toplam 5.000 TL.
Kredi kartı harcamasına toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunmaktadır.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL,
20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Promosyon tutarı; fatura ödeme talimatı, bireysel kredi kartı kullanımı, dijital bankacılık ve mobil üzerinden yapılan işlemlere göre 30 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.
19 Eylül 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
QNB
Emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını QNB'den alan emeklilere 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır.
Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 8 bin 500 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 13 bin 500 TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara 20 bin TL ödenmektedir.
20.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden 3.000 TL nakit ödeme yapılmaktadır.
İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödeme yapılmaktadır.
Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimumtek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödeme yapılmaktadır.
QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 125 TL’den toplamda yıllık 3.000 TL iade yapılmaktadır.
Kampanya 8 Ekim 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
ALBARAKA
Emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon ve 10.000 TL’ye varan ödül sunmaktadır.
Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 8 bin 500 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 13 bin 500 TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 16 bin 500 TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 20 bin TL ödeme yapılmaktadır.
Emekli maaşını Albaraka’dan alan emekliler, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacak.
Emeklilerin Albaraka’ya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 1.075 TL, toplamda 8.600 TL ödül verilecek.
Kampanya 1 Mart 2026 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.