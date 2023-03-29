Mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı
Mart ayı aile destek ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Her ay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan aile destek ödemelerinin bu aykı ödeme tarihi merak ediliyor.
Mart ayı aile destek ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Her ay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan aile destek ödemelerinin bu aykı ödeme tarihi merak ediliyor. Bakan Yanık, destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Peki, mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Her ay binlerce ihtiyaç sahibi aileye yapılan aile destek ödemeleriyle ilgili ödeme tarihleri sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık tarafından yapılan açıklamayla birlikte, aile destek ödemelerinin hesaplara yatırıldı bildirildi.
MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
Buna göre; Mart ayında ödenmesi beklenen aile destek ödemeleri hesaplara yatırıldı.
BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında, mart ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.