Mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı

Mart ayı aile destek ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Her ay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan aile destek ödemelerinin bu aykı ödeme tarihi merak ediliyor. Bakan Yanık, destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Peki, mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?