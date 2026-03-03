Mart ayı kira zam oranı belli oldu: İşte iş yeri ve konut kira artış oranı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, mart ayında konut ve iş yerlerine uygulanacak tavan kira artış oranı belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Mart ayı kira zam oranı belli oldu: İşte iş yeri ve konut kira artış oranı - Resim: 1

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından mart ayında ev ve iş yerleri için geçerli olacak kira zam oranı belli oldu.

1 6
Mart ayı kira zam oranı belli oldu: İşte iş yeri ve konut kira artış oranı - Resim: 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,96, yıllık bazda ise yüzde 31,53 olarak gerçekleşti.

2 6
Mart ayı kira zam oranı belli oldu: İşte iş yeri ve konut kira artış oranı - Resim: 3

Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte konut ve işyerlerine uygulanacak yeni kira artış oranı da kesinleşti.

3 6
Mart ayı kira zam oranı belli oldu: İşte iş yeri ve konut kira artış oranı - Resim: 4

On iki aylık ortalamalara göre yapılan hesaplama sonucunda, mart ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

4 6
Mart ayı kira zam oranı belli oldu: İşte iş yeri ve konut kira artış oranı - Resim: 5

40.000 TL KİRA İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

Belirlenen yüzde 33,39'luk orana göre mart ayı için örnek bir kira artış hesabı şu şekilde tablolara yansıdı:

Örnek konut kirası: 40.000 TL

Kira artış oranı: Yüzde 33,39

Mart 2026 kira artış tutarı: 13.356 TL

Mart 2026 kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 53.356 TL

5 6
Mart ayı kira zam oranı belli oldu: İşte iş yeri ve konut kira artış oranı - Resim: 6

Bu hesaplamaya göre halihazırda 40.000 TL kira ödeyen bir kiracının mart ayında sözleşme yenilemesi halinde ödeyeceği zam tutarı 13.356 TL olacak. Böylece ödenecek yeni ve zamlı kira tutarı 53.356 TL olarak gerçekleşecek.

6 6
enflasyon kira artışı