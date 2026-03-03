Mart ayı kira zam oranı belli oldu: İşte iş yeri ve konut kira artış oranı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, mart ayında konut ve iş yerlerine uygulanacak tavan kira artış oranı belli oldu.
Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından mart ayında ev ve iş yerleri için geçerli olacak kira zam oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,96, yıllık bazda ise yüzde 31,53 olarak gerçekleşti.
Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte konut ve işyerlerine uygulanacak yeni kira artış oranı da kesinleşti.
On iki aylık ortalamalara göre yapılan hesaplama sonucunda, mart ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.
40.000 TL KİRA İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA
Belirlenen yüzde 33,39'luk orana göre mart ayı için örnek bir kira artış hesabı şu şekilde tablolara yansıdı:
Örnek konut kirası: 40.000 TL
Kira artış oranı: Yüzde 33,39
Mart 2026 kira artış tutarı: 13.356 TL
Mart 2026 kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 53.356 TL
Bu hesaplamaya göre halihazırda 40.000 TL kira ödeyen bir kiracının mart ayında sözleşme yenilemesi halinde ödeyeceği zam tutarı 13.356 TL olacak. Böylece ödenecek yeni ve zamlı kira tutarı 53.356 TL olarak gerçekleşecek.