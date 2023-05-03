Martı çalışanlarına 200 milyon TL'lik hisse verecek

Martı, çalışanlarına hisse dağıtma kararı aldı.

Uzun süredir devam eden hazırlıklar esnasında New York Borsası'nın girişine Türk bayrağını asacakları ve New York Borsası’nda açılış gongunu çalacakları günün hayalini kurduklarını kaydeden Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem şunları söyledi:

- Martı’yı kurduğumuz gün bunun uzun bir yolculuk olacağını biliyorduk. Çok çalıştık ve 4 yıl içinde dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olmayı başardık. Bu başarıda kuşkusuz büyük pay Martı çalışanlarının. Türkiye adına böylesine tarihi bir adım atarken çalışanlarımızı unutamazdık. Birlikte yarattığımız eserden gurur duyuyoruz ama daha da önemlisi bu başarımızı çalışanlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.