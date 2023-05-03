Martı çalışanlarına 200 milyon TL'lik hisse verecek
Martı, 4 yıl içinde dünyanın çalışanlarını New York Borsası’nda halka açılmayla birlikte hissedar yapma kararı aldı. Buna göre şirketin çalışanlarına dağıttığı hisse opsiyonu miktarının halka açılma değerlemesi üzerinden 200 milyon TL dolaylarında olacağı açıklandı.
Martı, çalışanlarına hisse dağıtma kararı aldı.
Uzun süredir devam eden hazırlıklar esnasında New York Borsası'nın girişine Türk bayrağını asacakları ve New York Borsası’nda açılış gongunu çalacakları günün hayalini kurduklarını kaydeden Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem şunları söyledi:
- Martı’yı kurduğumuz gün bunun uzun bir yolculuk olacağını biliyorduk. Çok çalıştık ve 4 yıl içinde dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olmayı başardık. Bu başarıda kuşkusuz büyük pay Martı çalışanlarının. Türkiye adına böylesine tarihi bir adım atarken çalışanlarımızı unutamazdık. Birlikte yarattığımız eserden gurur duyuyoruz ama daha da önemlisi bu başarımızı çalışanlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Kaynak: DHADKİB açıkladı: En çok fındığı Trabzon ihraç etti Motorine indirim geliyor Enflasyon rakamları açıklandı POMEM Giriş Sınavı başvuruları başladı