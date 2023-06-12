Martı New York Borsası'na açılıyor

Şirketin yaptığı açıklamaya göre Martı, New York Borsası'na (NYSE) açılma hakkını elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Oğuz Alper Öktem, "Binlerce çalışanımız, milyonlarca kullanıcımız ve 45 binden fazla aracımızla paylaşımlı, çevreci, elektrikli ulaşımı Türkiye'nin dört bir yanına götürme hedefimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. New York Borsası’na açılma süreciyle birlikte Martı, daha da çok büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Martı'nın çevre dostu ulaşım misyonunu vurgulayan Öktem, "Önümüzdeki yıllarda, tüm ulaşım araçlarının elektrikli ve paylaşımlı olacağına inanıyoruz. Dünyanın en büyük ekonomisiyle aynı borsada yer alacak Martı, NYSE'ye doğrudan açılan ilk Türk firması olma şerefine nail oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://www.dunya.com/sirketler/marti-new-york-borsasina-aciliyor-haberi-695934