Masada iki rakam var! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?
Ocak ayı maaş zamlarının netleşmesinin ardından milyonlarca emeklinin gündemine bayram ikramiyeleri yerleşti. Kulislerde konuşulan zam oranları ve ödeme takvimi şekillenirken, artış için iki farklı senaryo ve tarih aralıkları öne çıkıyor.
Emeklilerin ocak ayı zam oranlarının belli olmasıyla birlikte dikkatler bayram ikramiyelerine çevrildi.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12.09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18.6 oranında artış yapıldı. Hükümet tarafından belirlenen yüzde 18.48'lik zamla birlikte 20 bin TL’ye yükselen en düşük emekli maaşı düzenlemesi, bu perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaşacak.
Maaş artışlarının ardından gözler, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiye tutarlarına çevrildi.
KULİSLERDE KONUŞULAN İKİ RAKAM
İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan ve geçen yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen ikramiyeler için bu yılki beklentiler yükseldi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, artışın 1.000 ila 1.500 TL arasında olabileceği ileri sürülüyor.
Kulislerdeki beklenti, ikramiye artışının en düşük emekli maaşına yapılan zammın altında kalmayacağı yönünde. Yüzde 18.48 oranında bir artış yapılması durumunda mevcut 4 bin TL'lik ikramiye 4 bin 740 TL'ye, memur zammı olan yüzde 18.6 oranında artış yapılması halinde ise 4 bin 744 TL'ye yükselecek.
Ancak masada iki net rakam öne çıkıyor: İkramiyelerin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL bandında olması beklenirken, 5 bin TL seçeneği ağırlık kazanıyor.
Bu senaryoya göre emekliler, 2026 yılında iki bayramda toplam 10 bin ile 11 bin TL arasında ödeme alacak.
2026 yılı takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat'ta, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlayacak. Geçmiş yıllardaki ödeme alışkanlıkları dikkate alındığında, ikramiyelerin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.
Tahmini ödeme planı ise şu şekilde:
BAĞ-KUR: Maaş ödeme günü ayın 25, 26, 27 ve 28'i olanlar, ikramiyelerini 9 Mart Pazartesi günü alacak.
Emekli Sandığı: Memur emeklilerine ödemelerin 10 Mart Salı günü yapılması planlanıyor.
SSK: Ödemeler üç gruba ayrılacak. Maaş günü ayın 17, 18 ve 19'u olanlar 11 Mart Çarşamba; 20, 21 ve 22'si olanlar 12 Mart Perşembe; 23, 24, 25 ve 26'sı olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.
26 Mayıs Salı günü yarım gün arefe ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek.
Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta olan 18-23 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.