Masada iki rakam var! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Kulislerdeki beklenti, ikramiye artışının en düşük emekli maaşına yapılan zammın altında kalmayacağı yönünde. Yüzde 18.48 oranında bir artış yapılması durumunda mevcut 4 bin TL'lik ikramiye 4 bin 740 TL'ye, memur zammı olan yüzde 18.6 oranında artış yapılması halinde ise 4 bin 744 TL'ye yükselecek.