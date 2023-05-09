Mavi Giyim (MAVI) yüzde 432,42 kar payı dağıtacak

Şirket, 2022 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, Her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 4,32 TL ve net 3,89 TL kar payı olmak üzere, toplam net 386,5 milyon TL ve % 389,17 oranında net kar dağıtımı yapılacak.