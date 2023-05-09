Mavi Giyim (MAVI) yüzde 432,42 kar payı dağıtacak
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) ortaklarının, 27.04.2023 tarihinde yapmış oldukları 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında temettü ödemesi kararı aldı. İşte detaylar...
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) ortaklarının, 27.04.2023 tarihinde yapmış oldukları 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısından 10.05.2023 (yarın) dan itibaren işlemleri başlamak üzere temettü ödemesi kararı çıkmıştı.
Brüt %432,42 oranında ve toplamda 386,5 milyon TL temettü ödemesi için (10.05.2023) yarın dağıtım işlemleri başlıyor.
Şirket, 2022 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, Her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 4,32 TL ve net 3,89 TL kar payı olmak üzere, toplam net 386,5 milyon TL ve % 389,17 oranında net kar dağıtımı yapılacak.
Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.
• Dağıtılan 386.509.628,10 TL tutarındaki kâr payına tekabül eden hisseler için, tamamının gerçek kişi olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplama yapılmıştır.
• Nakit kar payı dağıtımı peşin olacak, dağıtım işlemleri 10 Mayısta (yarın) başlayacak.
• Şirket pay biçiminde ödeme yapmayacağını açıkladı.
• Toplamda net 386,5 milyon TL nakit kar payı ödemesi yapılacak.