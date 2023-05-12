Mavi Giyim'den (MAVI) yüzde 100 sermaye artırımı

Esas Sözleşme Tadili şu şekildedir:

“Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 198.628.000 (yüz doksan sekiz milyon altı yüz yirmi sekiz bin Türk Lirası) TL’dir.

Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin 198.628.000 TL’lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %0,22’sine tekabül eden 433.172 TL nominal değerli 433.172 adet A grubu nama yazılı ve %99,78’ine tekabül eden 198.194.828 TL nominal değerli 198.194.828 adet B grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır.”