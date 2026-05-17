Mayıs 2026 emekli promosyonları 82 bin 500 TL'ye fırladı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Garanti BBVA emekli promosyonu

Garanti BBVA’nın emekli promosyon kampanyası 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilere:

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon

Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus

2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL

Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL

olmak üzere toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunduğunu açıkladı.