Mayıs 2026 emekli promosyonları 82 bin 500 TL'ye fırladı! Hangi banka ne kadar veriyor?
Mayıs 2026’da emekli maaş promosyonlarında rekabet büyüdü. Bankalar nakit promosyonların yanı sıra chip-para, düşük faizli kredi ve ek ödüllerle toplam avantaj tutarını artırdı. Bazı kampanyalarda toplam kazanım 82 bin 500 TL’ye ulaştı.
Garanti BBVA emekli promosyonu
Garanti BBVA’nın emekli promosyon kampanyası 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.
Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilere:
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus
2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL
Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL
olmak üzere toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunduğunu açıkladı.
TEB emekli promosyonu
TEB, emekli maaşını bankaya taşıyıp 36 ay maaş alma taahhüdü veren müşterilere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon verileceğini duyurdu.
Kampanya kapsamında:
12.000 TL’ye varan ana promosyon
9.000 TL ek promosyon
ödemesi yapılacağı belirtildi.
Banka ayrıca, elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu olmak şartıyla verilecek 2 veya daha fazla otomatik ödeme talimatıyla ek promosyon kazanılabileceğini açıkladı.
QNB emekli promosyonu
QNB, 22 Nisan 2026 tarihi itibarıyla emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl maaş alma taahhüdü veren müşterilere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunduğunu duyurdu.
Akbank emekli promosyonu
Akbank, SGK emekli maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilere toplamda 82.500 TL’ye varan fayda sağlandığını açıkladı.
1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında:
20.000 TL’ye varan nakit promosyon
%0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
İlk 5 otomatik ödeme talimatı için toplam 2.500 TL ödül
Davet koduyla yakınını Akbanklı yapanlara 10.000 TL’ye varan nakit ödül
fırsatı sunuluyor.
Ayrıca kampanyaya katılan SGK emeklilerinin Eşya Güvence Sigortası’ndan 2.600 TL yerine 1.000 TL’ye yararlanabileceği belirtildi.
DenizBank emekli promosyonu
DenizBank, emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon verileceğini duyurdu.
Kampanya kapsamında:
12.000 TL’ye varan nakit promosyon
Kredili Mevduat Hesabı
Otomatik fatura talimatı
Aktif kredi kartı kullanımı
şartlarını sağlayan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan ek promosyon fırsatı sunuluyor.
Yapı Kredi emekli promosyonu
Yapı Kredi, 19 Eylül 2025 - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında SGK promosyon taahhüdü veren emekli müşterilerine 30.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunulduğunu açıkladı.
ING emekli promosyonu
ING, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon verileceğini duyurdu.
Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon tutarının 32.000 TL’ye kadar çıkabildiği belirtildi.
Banka ayrıca yeni emekliler ile EYT kapsamında emekli olan vatandaşların da kampanyadan yararlanabileceğini açıkladı.
İş Bankası emekli promosyonu
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya halihazırda maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklilerine:
15.000 TL’ye varan nakit promosyon
10.000 TL’ye varan ek promosyon
olmak üzere toplamda 25.000 TL’ye varan fırsat sunduğunu açıkladı.
Kampanya kapsamında ayrıca:
Maximum Kart’ı yıllık ücret ödemeden kullanma
Diğer banka ATM’lerinden ücretsiz para çekme
Ücretsiz para transferi
İndirimli faizli ek hesap
gibi avantajlar da yer alıyor.
VakıfBank emekli promosyonu
VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 30.000 TL’ye varan kazanım fırsatı sunduğunu açıkladı.
Kampanya kapsamında:
12.000 TL’ye varan nakit promosyon
VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca toplam 18.000 TL’ye varan ek kazanım
sunulacağı belirtildi.
Banka, ilk 6 ay boyunca aylık 2.000 TL maaş hesabına nakit ödeme, son 3 ay boyunca ise aylık 2.000 TL kredi kartına ekstre indirimi uygulanacağını açıkladı.
Kaynak: NTV