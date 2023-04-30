Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Aile destek ödemelerinin yatacağı tarihe yönelik araştırmalar, mayıs ayının ilk günlerine doğru hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere verilen Aile Destek Programının son ödemesi temmuz ayında yapılacak. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman?
Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.
MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile destek ödeme tarihleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından duyuruluyor. Mayıs ayı ödemelerinin ay ortasına kadar yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİMİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?
Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA HAKKINDA
Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
Kaynak: ntv.com.tr