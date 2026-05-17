Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu: Elektrikli ve hibrit modellerde büyük indirim

Kia’dan elektrikli araç indirimi

Kia, Niro EV modelinde 200 bin TL indirim uyguluyor.

Elektrikli model 2 milyon 99 bin TL’den satışta bulunuyor.

Picanto’nun giriş donanımı 1 milyon 435 bin TL’den başlıyor.

Bu model için ayrıca 100 bin TL’ye sıfır faizli kredi desteği veriliyor.

XCeed modeli ise indirimli olarak 1 milyon 840 bin TL’den satışa sunuldu.