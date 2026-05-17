Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu: Elektrikli ve hibrit modellerde büyük indirim
Mayıs ayında otomobil markaları kredi desteği, takas indirimi ve sıfır faizli finansman seçenekleriyle yeni kampanyalarını duyurdu. Elektrikli modellerden SUV araçlara kadar birçok modelde dikkat çeken fiyatlar açıklandı.
Otomobil kampanyaları hız kazandı
Mayıs ayında otomobil markaları yeni kampanyalarını açıkladı.
Birçok marka;
Sıfır faizli kredi
Takas desteği
Nakit alım indirimi
Elektrikli araç kampanyaları ile dikkat çekti.
Jeep modellerinde takas desteği
Jeep, Avenger Elektrik modelinde 220 bin TL’ye kadar takas desteği sunuyor.
Avenger e-Hybrid modellerinde ise destek 135 bin TL’ye ulaşıyor.
Yeni Jeep Compass fiyatları da açıklandı.
Limited donanım 2 milyon 695 bin TL’den, Summit donanım ise 2 milyon 979 bin TL’den satışa sunuluyor.
Dacia Sandero fiyatları belli oldu
Dacia’nın yenilenen Sandero modeli mayıs ayında 1 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Sandero Stepway’in LPG’li ve otomatik vitesli versiyonu ise 1 milyon 535 bin TL olarak açıklandı.
Kia’dan elektrikli araç indirimi
Kia, Niro EV modelinde 200 bin TL indirim uyguluyor.
Elektrikli model 2 milyon 99 bin TL’den satışta bulunuyor.
Picanto’nun giriş donanımı 1 milyon 435 bin TL’den başlıyor.
Bu model için ayrıca 100 bin TL’ye sıfır faizli kredi desteği veriliyor.
XCeed modeli ise indirimli olarak 1 milyon 840 bin TL’den satışa sunuldu.
Fiat Grande Panda kampanyası
Fiat Grande Panda modeli 1 milyon 390 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
Araçta ayrıca 300 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor.
Egea’nın manuel ve otomatik vitesli dizel versiyonlarında ise fiyatlar 1 milyon 499 bin 900 TL’den başlıyor.
Togg’da sıfır faizli kredi
Togg’un sedan modeli T10F’in V2 versiyonunda 12 ay vadeli sıfır faizli 1 milyon TL kredi desteği sunuluyor.
Modelin fiyatı 2 milyon 370 bin 930 TL olarak açıklandı.
SUV modeli T10X V2’de ise kredi tutarı 750 bin TL’ye düşüyor.
T10X V2’nin fiyatı 2 milyon 371 bin TL.
Ford Tourneo Courier kampanyası
Ford, Tourneo Courier modelinde 1 milyon TL’ye sıfır faizli kredi kampanyası sunuyor.
Kredi vadesi 9 ay olarak açıklandı.
Modelin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 342 bin TL.
Toyota hibrit modellerde indirim yaptı
Toyota, hibrit C-HR modelinde 300 bin TL’ye varan indirim uyguluyor.
Model kampanya kapsamında 2 milyon 260 bin TL’den satışa sunuluyor.
Proace City modeli için ise 700 bin TL’ye 6 ay vadeli sıfır faizli kredi desteği veriliyor.
Modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 575 bin TL.
Volkswagen Tiguan fiyatı açıklandı
Volkswagen mayıs ayında yalnızca Tiguan modelinde kampanya uyguluyor.
1.5 litre benzinli motora sahip Tiguan’ın başlangıç fiyatı 3 milyon 335 bin TL olarak açıklandı.
Citroen elektrikli modellerde kredi desteği sunuyor
Citroen’in elektrikli E-C3 modeli 1 milyon 525 bin TL’den satışta bulunuyor.
Model için 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
Nakit alımda fiyat 1 milyon 400 bin TL’ye düşüyor.
E-C3 Aircross modelinde ise aynı faiz oranı 300 bin TL kredi için uygulanıyor.
Nissan Qashqai ve Juke kampanyaları
Nissan Qashqai modeli 2 milyon 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Üst donanımlarda 600 bin TL’ye 6 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi desteği bulunuyor.
Juke modeli ise 1 milyon 699 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta.
Araç için 240 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veriliyor.
Opel modellerinde kredi kampanyası
Opel’in mayıs kampanyasında kredi vadesi 12 ay olarak açıklandı.
Faiz oranı ise yüzde 0,99 seviyesinde uygulanıyor.
Corsa modelinin manuel versiyonunda 150 bin TL kredi desteği bulunuyor.
Diğer versiyonlarda kredi desteği 300 bin TL’ye çıkıyor.
Frontera Elektrik modeli ise 1 milyon 600 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Skoda ve Peugeot kampanyaları
Skoda’nın elektrikli Elroq modeli 2 milyon 299 bin 900 TL fiyatla satışta bulunuyor.
Karoq modelinde tüzel müşterilere 1 milyon TL’ye sıfır faizli kredi desteği veriliyor.
Scala Monte Carlo modeli ise 2 milyon 214 bin TL’den satışa sunuluyor.
Peugeot, mayıs ayında yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası uyguluyor.
3008 modeli için 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli kredi desteği sağlanıyor.
Markanın en uygun fiyatlı otomobili ise 2 milyon TL’den başlıyor.
Renault’da takas indirimi
Renault, mayıs ayında hem takas desteği hem de sıfır faizli kredi kampanyası sunuyor.
Clio modelinde 50 bin TL takas indirimi uygulanıyor.
Araç için ayrıca 200 bin TL’ye 6 ay vadeli sıfır faizli kredi desteği veriliyor.
Clio’nun başlangıç fiyatı 1 milyon 665 bin TL.
Duster modelinde ise takas desteği 75 bin TL’ye çıkıyor.
Modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 764 bin TL olarak açıklandı.
