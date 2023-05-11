Mayıs ayında hangi şirketler halka arz olacak?
Borsada işlem gören şirketler Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıyor. Talep toplamaya çıkan şirketlere başvuru yapmak ve hisse almak isteyen vatandaşlar halka arz takvimi hakkında araştırma yapıyor. Peki, halka arz yapacak şirketler hangileri? İşte detaylar...
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TASLAK HALKA ARZLAR
• Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
• Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.
EFOR
• Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
TARKM
• Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.
• Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
• Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
• MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
• Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
KALES
• Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
BIGCH
• (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.
GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLDU?
EUPWR
• Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
12-13-14 Nisan 2023
CVKMD
• Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
6-7 Nisan 2023
KOPOL
• Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş.
5-6-7 Nisan 2023
EKSUN
• Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.
15-16-17 Mart 2023