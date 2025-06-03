Mayıs enflasyonu açıklandı: Beklentilerin altında kaldı, yıllık oran yüzde 35,41 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Bu artış, ekonomistlerin ortalama yüzde 2 civarındaki beklentisinin altında kaldı.

Mayıs ayında yıllık enflasyon oranı ise yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık bazda fiyat artışları önceki aylara kıyasla yavaşlama eğilimi göstermiş oldu.