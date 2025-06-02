Mayısta dış ticaret alarmı: Açık 6,5 milyar dolara dayandı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Ancak ithalattaki artış da dikkat çekti. Dış ticaret açığı, yüzde 0,1'lik artışla 6,5 milyar dolara yükseldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mayısta dış ticaret alarmı: Açık 6,5 milyar dolara dayandı!
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı mayıs ayı dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bolat, açıklamasında Türkiye'nin ihracatta tarihi bir başarıya imza attığını belirterek, “Mayıs ayı ihracat açısından tarihe geçen bir ay oldu, mal ihracatında rekor kırdık,” dedi.

Ekonomim'e göre, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,7 artış göstererek 24,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Türkiye dış ticaret tarihinde mayıs ayları bazında en yüksek ihracat seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İTHALAT DA YÜKSELİŞTE

Bakan Bolat’ın verdiği bilgiye göre ithalat, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,1 artarak 31,3 milyar dolara yükseldi. Böylece dış ticarette denge yine ithalat lehine bozuldu. Mayıs ayı verileri, Türkiye'nin ihracat artışına rağmen ithalat baskısını kırmakta zorlandığını gösterdi.

Mayıs ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 oranında artarak 6,5 milyar dolar oldu. Bu rakam, ithalatla ihracat arasındaki farkın sürdüğünü ve dış ticaret dengesinin halen kırılgan olduğunu ortaya koydu.

Bakan Bolat, mayıs ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79,3 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

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