MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SON DURUM | Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri 2026 yılıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı destek paketinin ardından çiftçiler, ödemelerin ne zaman yapılacağını ve e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanacağını araştırıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SON DURUM
Mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili çiftçilerin bekleyişi sürüyor.
2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 1 milyar 623 milyon TL’lik destek paketinin ardından, ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Mazot ve gübre desteği, Temel Destek kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere veriliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçmiş yıllardaki uygulamalarına bakıldığında, bu tür destek ödemelerinin genellikle yılın ilk aylarında, parça parça ve illere göre yatırıldığı görülüyor.
2026 yılı için ise ödeme tarihine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Mazot ve gübre desteğinden yararlanabilmek için:
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmak
Üretim bilgilerini güncellemiş olmak
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği şartları taşımak
gerekiyor.
Destek ödemeleri yalnızca ÇKS kaydı bulunan üreticilerin hesaplarına yatırılıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NASIL SORGULANIR?
Mazot ve gübre desteği sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor.
Çiftçiler,
e-Devlet > Tarım ve Orman Bakanlığı > Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
ekranına giriş yaparak destek ödemesi durumunu kontrol edebiliyor.
Ödeme yapıldığında, destek tutarı doğrudan çiftçinin tanımlı banka hesabına aktarılıyor.
Şu ana kadar mazot ve gübre desteğinin hesaplara yatırıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bakanlık tarafından ödeme tarihine ilişkin net bir takvim paylaşılmış değil.