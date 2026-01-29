Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2026 ödemeleri ne zaman yapılacak?

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihi, 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Temel Destek kapsamında verilen mazot ve gübre destekleri, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere ödeniyor.

Ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 1 milyar 623 milyon TL’lik destek paketinin ardından, çiftçiler “Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle ocak ayındaki tarımsal destek ödemelerinin ardından konu daha fazla gündeme geldi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteğinin 2026 yılı ödeme takvimine ilişkin şu ana kadar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Yetkililerden ödeme tarihine ilişkin açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılması bekleniyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NEREDEN SORGULANIR?

Mazot ve gübre desteği başta olmak üzere tarımsal destek ödemeleri, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. ÇKS’ye kayıtlı üreticiler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak destek ödemesi durumunu kontrol edebiliyor.

Sorgulama işlemi için e-Devlet’te Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ekranına giriş yapılması yeterli oluyor.