Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2026 ödemeleri ne zaman yapılacak?

Mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin Mart ayı gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Bakanlık takvimine göre destek ödemeleri belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Ancak mazot ve gübre desteğinin tüm çiftçiler için aynı anda yatırılmadığı, ödemelerin kademeli olarak yapıldığı biliniyor.

Destek ödemeleri genellikle TC kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Bu nedenle çiftçilerin ödeme günlerini kontrol etmesi gerekiyor.

Mazot ve gübre desteği, ÇKS’ye kayıtlı üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına aktarılıyor.

Ödeme durumu e-Devlet üzerinden “Tarımsal destek ödemeleri sorgulama” ekranından, ayrıca Ziraat Bankası mobil uygulaması, ATM ve şubelerden öğrenilebiliyor.

2026 üretim yılı için destek katsayı değeri dekara 310 lira olarak belirlenirken, mazot maliyetinin yüzde 50’si ve gübre maliyetinin yüzde 25’i karşılanıyor.