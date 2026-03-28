Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mart 2026 ödemeleri ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, mart ayının sonuna yaklaşılırken çiftçilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıtlı üreticilere yapılan destek ödemeleriyle ilgili beklenti artarken, ödeme takvimi de yakından takip ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 13 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada toplam 10 milyar 688 milyon 882 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre destek kalemleri şu şekilde oldu:

Temel destek için 9 milyar 83 milyon 526 bin 192 lira,

Çiğ süt desteği için 1 milyar 326 milyon 657 bin 845 lira,

Hayvan hastalıkları tazminatı için 129 milyon 326 bin 798 lira,

Kırsal kalkınma yatırımları için 104 milyon 340 bin 115 lira,

Hayvan gen kaynakları için 45 milyon 31 bin 50 lira ödeme yapılacak.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“10 milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kimlik numarasının son hanesi “2” olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi “1,3,5,7,9” olan üreticilerin temel destek ve diğer ödemeleri saat 18.00’den sonra hesaplara yatırıldı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı için mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önümüzdeki haftalarda ödeme takvimine ilişkin yeni bir duyuru yapması bekleniyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile destek ödemelerini sorgulayabiliyor. Bunun için e-Devlet’te Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapılması yeterli oluyor.