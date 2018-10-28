Meclis, geçen hafta sunumu yapılan 2019 yılı bütçesi için yoğun mesai yapacak. 31 Ekim Çarşamba gününden itibaren Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıkların bütçeli ayrıntılı bir şekilde ele alınacak.

Meclis bu hafta yoğun bir mesai yapacak. Öncelikli gündem başlığı ise 2019 yılı bütçesi olacak.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 23 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bütçenin sunumunu yapmıştı.



Buna göre, bütçe harcamalarının 961 milyar lira olması öngörüldü. Toplam gelirin 2019 için 880.4 milyar lira olması hesaplanırken bütçe açığının 80.6 milyar lira olması hedeflendi.



31 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Millî İstihbarat Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumların bütçesi ele alınacak.



1 Kasım'da Millî Savunma Bakanlığı'nıın, 2 Kasım Cuma günü ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bakanlığı bağlı kurumların bütçeleri masaya yatırılacak.



22 Kasım'a kadar birbirini takip eden günlerde bütün bakanlıkların bütçeleri tek tek görüşülecek.



Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yanı sıra bu hafta Dilekçe, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu da mesai de olacak.



Komisyonlarla beraber Genel Kurul da yoğun bir gündeme sahip. 30 Ekim günü 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporunu müzakere edecek Genel Kurul, 701 Sayılı OHAL Kararnamesi'ni de görüşecek. Geçen hafta görüşülmeye başlanan kararname bu hafta 9'uncu maddeden itibaren ele alınacak.



ulusal.com.tr