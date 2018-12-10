2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçeyle ilgili sunumunu yapıyor.

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.



TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Albayrak: Enflasyonla mücadelede güçlü bir performans yakalayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.

Albayrak, kasımdan sonra aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansın yakalanacağına inandığını söyledi.

2018 yılında cari açığın 36 milyar doların altına inmesini beklediklerini ifade eden Albayrak, "Ağustos ve eylül aylarında verilen cari fazlalardan sonra ekim ve kasım aylarında da cari fazla vereceğimizi hep beraber göreceğiz." dedi.



'Personel ödemeleri 294 milyar liraya yükseldi'

Albayrak, personel harcamalarıyla ilgili olarak da "Personel ücretlerine 2019 yılı içerisinde yansıtılacak olan enflasyon farkı ödemeleri ile 2018 yılında kadroya geçen taşeron işçilerin ücret ödemeleri nedeniyle personel giderleri yüzde 35,6 artarak 216 milyar 570 milyon liradan 293 milyar 678 milyon liraya yükselmiştir." şeklinde konuştu.



'En önemli özelliği tasarruf bütçesi olması'



2019 bütçesinin YEP'teki dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacağını belirten Albayrak, *Bütçenin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesi olması." dedi.



'En büyük pay eğitime'



2019'da da bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığını ifade eden Albayrak, eğitime ayrılan kaynağın 2019'da 161 milyar liraya çıkarıldığını, vergi gelirlerinin yüzde 21'inin eğitime harcanacağını kaydetti.

Yatırımlara 65,1 milyar lira kaynak



Bakan Albayrak, 2019'da bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar lira, reel kesim destekleri için 32,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını da bildirdi.



'Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek'



Albayrak, "Çok kısa bir süre içerisinde Hazine garantili bir altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı daha gerçekleştireceğiz." dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzdeki dönemde adım adım kurumların sayısının artması ile birlikte kapsamı genişletilecek olan Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu nakit kaynakları Hazine tarafından tek bir hesapta izlenerek yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesap üzerinden çok daha etkin ve verimli şekilde yönetilecektir. Tek elde toplanacak nakit rezervinin en uygun finansal araçlarla nemalandırılması sayesinde yıllık 3-4 milyar lira asgari tasarruf elde edilecektir."



Bütçe görüşmeleri, aralıksız 12 gün sürecek, 21 Aralık'ta sona erecek.