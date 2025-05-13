Meclis'e yeni düzenleme sunuldu: Emekli maaşları artacak!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meclis'e yeni düzenleme sunuldu: Emekli maaşları artacak! - Resim: 1

Yeni yasa teklifi, emekli aylıklarının hesaplanma yönteminde köklü değişiklikler öngörüyor. 

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Meclis'e yeni düzenleme sunuldu: Emekli maaşları artacak! - Resim: 2

Sigortalıların prim günlerine karşılık bağlanan emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan bağlama oranının artırılması planlanıyor.

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Meclis'e yeni düzenleme sunuldu: Emekli maaşları artacak! - Resim: 3

Mevcut uygulamada, her 360 günlük hizmet süresi için bağlama oranı yüzde 2 olarak hesaplanıyor. Ancak Meclis'e sunulan kanun teklifiyle bu oranın yüzde 3'e çıkarılması öneriliyor.

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Meclis'e yeni düzenleme sunuldu: Emekli maaşları artacak! - Resim: 4

Değişiklik hayata geçerse, emekli aylıklarının her yıl için artış oranı da yüzde 2'den yüzde 3'e yükselecek.

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Meclis'e yeni düzenleme sunuldu: Emekli maaşları artacak! - Resim: 5

Özellikle uzun süre çalışan sigortalılar için maaşlarda ciddi artışlar gündeme gelecek. 

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Meclis'e yeni düzenleme sunuldu: Emekli maaşları artacak! - Resim: 6

Örneğin, 25 yıl fiili hizmette bulunan bir kişinin emeklilik maaşı hesaplanırken bağlama oranı yüzde 50 yerine yüzde 75 olarak belirlenecek. Bu da maaşların önemli ölçüde yükselmesini sağlayacak.

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Meclis'e yeni düzenleme sunuldu: Emekli maaşları artacak! - Resim: 7

Teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 29. maddesinde düzenlenen mevcut sistemi değiştirmeyi hedefliyor.

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Meclis'e yeni düzenleme sunuldu: Emekli maaşları artacak! - Resim: 8

Yeni düzenleme ile uzun yıllar prim ödemiş olanların emeklilik gelirlerinde daha adil bir artış sağlanması amaçlanıyor.

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Meclis'e yeni düzenleme sunuldu: Emekli maaşları artacak! - Resim: 9

Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

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Meclis'e yeni düzenleme sunuldu: Emekli maaşları artacak! - Resim: 10

Yasa teklifi kabul edilirse, emekli maaşlarına doğrudan yansıyacak ve uzun vadeli etkileri olacak.

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