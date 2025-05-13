Meclis'e yeni düzenleme sunuldu: Emekli maaşları artacak!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
Yeni yasa teklifi, emekli aylıklarının hesaplanma yönteminde köklü değişiklikler öngörüyor.
Sigortalıların prim günlerine karşılık bağlanan emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan bağlama oranının artırılması planlanıyor.
Mevcut uygulamada, her 360 günlük hizmet süresi için bağlama oranı yüzde 2 olarak hesaplanıyor. Ancak Meclis'e sunulan kanun teklifiyle bu oranın yüzde 3'e çıkarılması öneriliyor.
Değişiklik hayata geçerse, emekli aylıklarının her yıl için artış oranı da yüzde 2'den yüzde 3'e yükselecek.
Özellikle uzun süre çalışan sigortalılar için maaşlarda ciddi artışlar gündeme gelecek.
Örneğin, 25 yıl fiili hizmette bulunan bir kişinin emeklilik maaşı hesaplanırken bağlama oranı yüzde 50 yerine yüzde 75 olarak belirlenecek. Bu da maaşların önemli ölçüde yükselmesini sağlayacak.
Teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 29. maddesinde düzenlenen mevcut sistemi değiştirmeyi hedefliyor.
Yeni düzenleme ile uzun yıllar prim ödemiş olanların emeklilik gelirlerinde daha adil bir artış sağlanması amaçlanıyor.
Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.
Yasa teklifi kabul edilirse, emekli maaşlarına doğrudan yansıyacak ve uzun vadeli etkileri olacak.