Mecliste Bütçe Görüşmeleri Başladı

CHP’li İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, komisyona uzun süredir indirilmeyen enflasyonu kısa sürede nasıl indirileceğini sordu. Türeli 'seçime kadar idare edelim' politikası uygulandığını da vurguladı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe komisyonu devam ediyor. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler yapıldı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, raporların sunulmasının ardından bütçeyi değerlendirdi. Ök, 2024 yılı bütçesinin hem deprem yaralarını hızla sarmaya devam edilmesinde hem de eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, ülkenin kalkınması için güçlü bir bütçe olduğunu söyledi.



CHP’li İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ise kesin hesap kanun teklifinin bütçenin gölgesinde kaldığını yeterince görüşülmediğini belirtti. Türeli, daha detaylı görüşülmesi için alt komisyon kurulması önerisini sundu.



Komisyonu eleştiren CHP’li İzmir Milletvekili Türeli, Türkiye'nin kalıcı dezenflasyon sürecine nasıl gireceğini sordu.



