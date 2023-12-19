Mecliste Bütçe Maratonu Sürüyor

Alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu belirtildi. Gençlere verilen desteklerin de yetersiz kaldığı ifade edildi.



Meclis'te bütçe maratonu sürüyor. Genel Kurulu gündemine Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri geldi.



CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Türkiye'de çocuk ve gençlere verilen desteklerin yetersiz olduğunu söyledi. Üniversite öğrencilerinin barınma sorununun da sürdüğünü belirten Ocaklı, bursların yetersiz kaldığını ifade etti.



Genel Kurul'da söz alan muhalefet partileri, öğrencilerin ekonomik nedenlerle gelecek kaygısı yaşadığını vurguladı.



Muhalefetin bir eleştirisi de deprem ile ilgili idi. Deprem uzmanlarının Türkiye'deki riskli şehirleri tek tek açıkladığını hatırlatan milletvekilleri, iktidarın depreme hazırlık için neler yaptığını sordu.