Mecliste Bütçe Maratonu Sürüyor

Meclis Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri görüşülüyor. Muhalefet deprem gerçeği üzerinden hükümeti eleştirdi

Mecliste Bütçe Maratonu Sürüyor

Alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu belirtildi. Gençlere verilen desteklerin de yetersiz kaldığı ifade edildi.


Meclis'te bütçe maratonu sürüyor. Genel Kurulu gündemine Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri geldi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Türkiye'de çocuk ve gençlere verilen desteklerin yetersiz olduğunu söyledi. Üniversite öğrencilerinin barınma sorununun da sürdüğünü belirten Ocaklı, bursların yetersiz kaldığını ifade etti.

Genel Kurul'da söz alan muhalefet partileri, öğrencilerin ekonomik nedenlerle gelecek kaygısı yaşadığını vurguladı.

Muhalefetin bir eleştirisi de deprem ile ilgili idi. Deprem uzmanlarının Türkiye'deki riskli şehirleri tek tek açıkladığını hatırlatan milletvekilleri, iktidarın depreme hazırlık için neler yaptığını sordu.

Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Arasında Yer AldıTürkiye’nin 10 Başarılı Genci Arasında Yer AldıEğitim
# tbmm # tbmm bütçe görüşmesi
Çok Okunanlar
BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek?
BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek?
A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları...
Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları...
İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak!
İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Öne Çıkanlar Tarikatlar okullara sızıyor! AK Parti'nin 'ÇEDES' projesinin karanlık yüzü -Tülin Oygür Tarikatlar okullara sızıyor! AK Parti'nin 'ÇEDES' projesinin karanlık yüzü -Tülin Oygür Bir Muz Ne Kadar Faydalı Olabilir? Bir Muz Ne Kadar Faydalı Olabilir?