Meclis'te gündem emekli maaşları

Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yoğun gündem maddeleri ile başlayacak. Meclisin gündeminde bu hafta SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak iyileştirme düzenlemesinin olması bekleniyor.

Meclis'te gündem emekli maaşları
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20 günlük aranın ardından meclis yoğun gündem ile haftaya başlıyor

Mecliste bu hafta TİP Milletvekili Can Atalay’ın, durumunun görüşülmesi bekleniyor. Yargıtay’ın son kararı uygulanması halinde ise Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar da Meclis’te okunacak.

Meclis’in hareketli gündeminde olması beklenen diğer madde ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin merakla beklediği emekli maaşlarında yapılacak iyileştirme düzenlemesi olacak.

Bu düzenlemenin meclis gündemine gelmesi ise bu hafta yapılacak olan Bakanlar Kuruluna bağlı olacak.

Siyasi partilerin aday tanıtım toplantıları ise Pençe -Kilit operasyon bölgesindeki şehitlerden dolayı ertelenmişti. Partilerin yerel seçim çalışmalarının ise bu hafta devam etmesi bekleniyor.

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# tbmm # emekli maaşları
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