Meclis'te gündem emekli maaşları

20 günlük aranın ardından meclis yoğun gündem ile haftaya başlıyor



Mecliste bu hafta TİP Milletvekili Can Atalay’ın, durumunun görüşülmesi bekleniyor. Yargıtay’ın son kararı uygulanması halinde ise Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar da Meclis’te okunacak.



Meclis’in hareketli gündeminde olması beklenen diğer madde ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin merakla beklediği emekli maaşlarında yapılacak iyileştirme düzenlemesi olacak.



Bu düzenlemenin meclis gündemine gelmesi ise bu hafta yapılacak olan Bakanlar Kuruluna bağlı olacak.



Siyasi partilerin aday tanıtım toplantıları ise Pençe -Kilit operasyon bölgesindeki şehitlerden dolayı ertelenmişti. Partilerin yerel seçim çalışmalarının ise bu hafta devam etmesi bekleniyor.