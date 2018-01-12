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Medeniyetler şehri Mardin’de turizm rekoru kırıldı

Medeniyetler şehri Mardin’de turizm rekoru kırıldı. 2 yıl önce 90 bin kişinin ziyaret ettiği kent, bu yıl 600 bin turisti ağırladı. Turizmciler yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Çünkü hedef bir milyon turist.

Medeniyetler şehri Mardin’de turizm rekoru kırıldı

Medeniyet beşiği Mardin’de turizmcilerin yüzü gülüyor. Kent, tarihine bu yıl adını ‘turizmde rekor yılı’ olarak yazdırdı.

Kenti ziyaret eden turist sayısı 600 bini buldu.

Terör olayları nedeniyle turizmde durgunluk yaşanıyordu. Hendek operasyonlarının ardından gelen huzur ve güven ortamı turizmi de canlandırdı. Kentte konaklayan turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 263’ün üzerinde artış yaşandı.

Kent, gelip göreni hayran bırakan tarihiyle, kültürel ve yöresel değerleriyle ve bir de inanç turizmiyle yerli yabancı bir çok ziyaretçiyi kucaklıyor. En büyük ilgiyi de tarihi mekanlar çekiyor.

Üstelik kentte turizm giderek 12 aya yayılıyor. Turizmciler 2018’den oldukça umutlu. Hedefleri de 1 milyon turist.



ulusal.com.tr

Etiketler; #mardin
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