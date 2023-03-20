Mega Metal halka arz edecek

Türkiye’nin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını karşılamakta olan Mega Metal, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla ülkeye ihracat yapmakta, çeşitli ülkelerdeki depoları ve ofisleri ile de müşterilerine lojistik avantajı sağlamaktadır.

Her biri alanında uzman, tecrübeli, başarılı, yetenekli ve özverili 600'ü aşan çalışanı ile ürettiği ürünlerle enerji üretimi ve dağıtımı, elektrik, elektronik, iletişim, yenilenebilir enerji, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, özel endüstriyel uygulamalar (robotik), havacılık ve otomotiv gibi çok çeşitli sektörlere hizmet vermektedir. Avrupa’nın en önemli üreticilerinden biri haline gelen Mega Metal, her yıl birçok müşterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülmektedir.