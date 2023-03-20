Mega Metal halka arz edecek
Bakır tel sektörü üreticilerinden Mega Metal, halka arz edecek. Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla, Mega Metal, 60 milyon payını halka arz edecek. Şirket payları #MEGMT koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
Türkiye’nin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını karşılamakta olan Mega Metal, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla ülkeye ihracat yapmakta, çeşitli ülkelerdeki depoları ve ofisleri ile de müşterilerine lojistik avantajı sağlamaktadır.
Her biri alanında uzman, tecrübeli, başarılı, yetenekli ve özverili 600'ü aşan çalışanı ile ürettiği ürünlerle enerji üretimi ve dağıtımı, elektrik, elektronik, iletişim, yenilenebilir enerji, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, özel endüstriyel uygulamalar (robotik), havacılık ve otomotiv gibi çok çeşitli sektörlere hizmet vermektedir. Avrupa’nın en önemli üreticilerinden biri haline gelen Mega Metal, her yıl birçok müşterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülmektedir.
MEGA METAL HALKA ARZ DETAYLARI
Satışa Sunulacak Lot Miktarı; 60.000.000
Halka Arz Yöntemi; Oransal dağıtım
Halka Arz Kodu; #MEGMT
Günlük Alım Emri Taahhüdü; Fiyat istikrarı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmamakla birlikte, halka arzda günlük alım emri taahhüdü bulunuyor.
İşlem Göreceği Pazar; BİST Yıldız Pazar
HALKA ARZ GEREKÇESİ VE GELİRLERİN KULLANIM YERLERİ
Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in üretim faaliyetlerini ve özellikle yurtdışı satış organizasyonunu geliştirecek, yurtdışı satışlarında pazar payının artırılmasına katkı sağlayacak şirketlerin satın alınması için kaynak sağlanması, Şirket'in mevcut durumda yapılmakta olan makine ve ekipman yatırımlarının finansmanına katkı sağlanması, Şirket'in sürdürülebilir enerji tedariki amacıyla yenilenebilir enerji alanında yapmayı planladığı yatırımların finansmanının sağlanması, Şirket'in hammadde ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanması, finansman yükünün azaltılarak karlılığının artırılması, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket'in marka bilinirliğinin artırılması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Kaynak: halkaarz.net
Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirlenen Şirket'in elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıda yer almaktadır:
1) İNORGANİK BÜYÜME STRATEJİLERİNİN FİNANSMANI
Şirket mevcut durumda satışlarının yaklaşık %55-60'ını yurtdışına yapmaktadır. Şirket gelirlerinde önemli bir yer tutan ihracat gelirlerinin, önümüzdeki dönemde daha da artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Şirket mevcut durumda ihracat gerçekleştirdiği Kuzey Amerika ve Avrupa pazarında, Şirket'in üretim faaliyetlerini ve yurtdışı satış organizasyonunu geliştirecek,
Şirket'in Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere yurtdışı satışlarda pazar payını artıracak yeni şirket veya şirketlerin satın alınması planlanmaktadır.
Şirket halka arzdan elde edeceği net fonun %30'unu, yukarıda kriterleri özetlenen inorganik büyüme stratejisi kapsamında yeni şirket veya şirketlerin satın alınması ve satın alınacak şirket veya şirketlerin üretim ve satış kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlamaktadır.