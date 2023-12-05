Mega Metal Halka Arz Oluyor! 7-8 Aralık'ta Talep Toplayacak

Bakır, kalay, gümüş... Bu 3 ürüne de talep artıyor. Bakır tel sektöründe Avrupa ve Türkiye pazarının lider üreticilerinden Mega Metal, halka arz oluyor.

2005 yılında Kayseri'de kurulan firma Borsa İstanbul'da 7-8 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

35 yıldır bakır tel sektöründe üretim yapan Mega Metal'in faaliyet alanları arasında; enerji üretim ve dağıtımı, savunma ve otomotiv endüstrisi ile ev aletlerinde kullanılan yüksek teknolojili ince bakır tel üretimi yer alıyor.

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut, teknoloji ve yeşil dönüşüme dikkat çekti.

Halka arz büyüklüğünün 1 milyar 725 milyon lira olması beklenen Mega Metal şirketin hisse fiyatı 28 lira 30 kuruş olarak açıklandı.