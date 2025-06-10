Mehmet Şimşek: En zorlu dönem geride kaldı

Bakan Şimşek, büyümeden ödün vermeyeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle belirtmek isterim ki dezenflasyonu sağlarken büyümeden kesinlikle taviz vermiyoruz."

Ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı son veriler, ekonomide tabloyu farklı yansıtıyor. Yılın ilk çeyreğinde büyüme yalnızca yüzde 2 olurken, tarım sektörü yüzde 2, sanayi ise yüzde 1,8 oranında daraldı.

Yüksek faiz nedeniyle finansmana ulaşmakta zorlanan bazı kritik sektörler, ilk çeyrekte küçülmeye gitti. Bu tablo, büyümeyi destekleme hedefiyle çelişkili bir görünüm oluşturdu.

Öte yandan Şimşek, vatandaşın alım gücüne ilişkin de açıklamalarda bulundu. Refah artışı için 2026 yılını işaret etti.