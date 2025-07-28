Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti?
Bakan Şimşek, canlı yayında bazı meslek gruplarının brüt kazanç beyanlarını paylaştı. Tablodaki gelirler dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında yaptığı açıklamada bazı meslek gruplarının brüt kazanç beyanlarının olması gerekenden çok düşük olduğunu söyledi. "Teknolojinin tüm imkanlarını kullanacağız" diyen Şimşek, vergi denetimlerinin artırılacağını ve kayıt dışılıkla mücadelede yeni döneme girildiğini duyurdu. Şimşek'in tek tek sıraladığı meslek grupları ve aylık gelir beyanları dikkat çekti.
AKTÖR, AKTRİS, DUBLÖR
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 157 bin 265 TL
MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, SUNUCU
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 136.900 TL
ECZACI
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 66.236 TL
ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN DOKTOR
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 61 bin 31 TL
KUYUMCU
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 42 bin 360 TL
AVUKAT
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 33 bin 641 TL
RESTORANLAR
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 20 bin 329 TL
TAKSİCİ
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 12 bin 961 TL
BÜFELER
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 11 bin 529 TL
BAKKAL / MARKET
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 10 bin 149 TL
MİNİBÜSÇÜ
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 8 bin 954 TL
KADIN KUAFÖRÜ
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 4 bin 729 TL
ERKEK KUAFÖRÜ
Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 3 bin 633 TL