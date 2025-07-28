Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti?

Bakan Şimşek, canlı yayında bazı meslek gruplarının brüt kazanç beyanlarını paylaştı. Tablodaki gelirler dikkat çekti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında yaptığı açıklamada bazı meslek gruplarının brüt kazanç beyanlarının olması gerekenden çok düşük olduğunu söyledi. "Teknolojinin tüm imkanlarını kullanacağız" diyen Şimşek, vergi denetimlerinin artırılacağını ve kayıt dışılıkla mücadelede yeni döneme girildiğini duyurdu. Şimşek'in tek tek sıraladığı meslek grupları ve aylık gelir beyanları dikkat çekti.

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 2

AKTÖR, AKTRİS, DUBLÖR

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 157 bin 265 TL

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 3

MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, SUNUCU

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 136.900 TL

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 4

ECZACI

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 66.236 TL

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 5

ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN DOKTOR

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 61 bin 31 TL

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 6

KUYUMCU

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 42 bin 360 TL

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 7

AVUKAT

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 33 bin 641 TL

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 8

RESTORANLAR

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 20 bin 329 TL

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 9

TAKSİCİ

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 12 bin 961 TL

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 10

BÜFELER

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 11 bin 529 TL

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 11

BAKKAL / MARKET

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 10 bin 149 TL

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 12

MİNİBÜSÇÜ

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 8 bin 954 TL

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 13

KADIN KUAFÖRÜ

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 4 bin 729 TL

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Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti? - Resim: 14

ERKEK KUAFÖRÜ

Aylık ortalama brüt kazanç beyanı: 3 bin 633 TL

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