Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında yaptığı açıklamada bazı meslek gruplarının brüt kazanç beyanlarının olması gerekenden çok düşük olduğunu söyledi. "Teknolojinin tüm imkanlarını kullanacağız" diyen Şimşek, vergi denetimlerinin artırılacağını ve kayıt dışılıkla mücadelede yeni döneme girildiğini duyurdu. Şimşek'in tek tek sıraladığı meslek grupları ve aylık gelir beyanları dikkat çekti.