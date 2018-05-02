Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin not indirimi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sosyal medya hesabı Twitter hesabında paylaşımda bulunan Şimşek şunları kaydetti:



*S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye’nin kredi notunu Ağustos’ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor.



Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?



*Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış.



S&P’nin analizi de yetersiz.



- Aşırı ısınma 2017’nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018’de yavaşladı.

- Finansal koşullar 2017’ye oranla daha sıkı.

- Merkez bankası gecikmeli de olsa tepki verdi.



*Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü;



- Cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor.

- Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak.

- Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var.



*Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz.



- Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz

- Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık.

- Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız



* Belirsizlikler azalıyor.



- Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı.

- Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi.

- AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var.